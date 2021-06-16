Відтак банк формував до неї вимогу сплатити борг і подав до суду. Дівчина знайшла гроші та погасила кредит повністю у 2014 році.

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Аліна Тімофеєва, постраждала від дій колекторів, розповіла, що закривала виконавчий лист через відповідну службу й усі документи про повну виплату боргу у неї були.

"До 2020 року я спала спокійно, знаючи, що все у мене погашено, що немає ніяких боргів. Але у 2020 році колекторська компанія вирішила, що я, чомусь, маю ще раз заплатити кредит", – розповіла дівчина.

Далі все, як за сценарієм: "листи щастя" та нескінченні телефонні дзвінки з вимогами повернути гроші. За словами Тімофеєвої, дзвінки були кожного дня й відповідні люди абсолютно не реагували на те, що кредит повністю виплачений. Дівчину просили надати документи, тож вона їх надіслала.

Колектори подали позов до суду

Проте наявність документів не зупинила колекторську компанію подати позов до суду. Відтак дівчині довелось доводити свою правоту перед Фемідою. Правда опинилась на стороні постраждалої, проте й це ще не був кінець.

Прийшли повідомлення на мої банкінги, що у мене арештовані всі рахунки і все майно,

– розповіла Аліна Тімофеєва.



Дівчині довелось звернутись до суду / Фото 24 каналу

Виявляється, що колекторська компанія звернулася до приватного нотаріуса, який на підставі довідки від самих колекторів видав виконавчий напис.

Постраждала принципово вимагатиме справедливості

У відповідь Аліна Тімофеєва теж звернулася до суду. Справу розглянуть вже найближчим часом, також юристи порадили дівчині повідомити правоохоронців про злочин здійснений колекторами, відповідно, підтвердити це заявою до суду.

Відстояти свої права самостійно було б дуже складно, розповіла дівчина, тому вона звернулась до адвокатів, що також не дешево.



Юристи порадили повідомити правоохоронців про злочин / Фото 24 каналу

"Колектори вимагають 39 800 – приблизно 40 тисяч гривень, юристам я вже заплатила 54 тисячі гривень. Мені юристи обходяться дорожче, ніж та сума, яку вимагають від мене колектори, на що і розраховано – що людина просто не буде судитися. Я простий пішла на принцип", – пояснила Аліна Тімофеєва.