Шантажували порнографією та представлялися посадовцями НАЗК: поліція викрила злочинців

У кількох регіонах України діяли колектори, які вимагали у людей гроші. Для цього вони залякували їх підробною порнографією та представлялись працівниками офіційних владних структур.

Викрив злочинців Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. Так звані колекторські центри діяли у 5 регіонах України.

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Колектори погрожували людям

До Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшло звернення, що люди представляються працівниками офіційних владних структур, зокрема й працівниками НАЗК, та вимагають віддати борги чи навіть примушують до цього.

При перевірці оперативники ДВБ встановили причетних до протиправних дій, це – співробітники колекторських компаній,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці дізнались, що злочинці вдавались до погроз розправою та розповсюдженням у соцмережах фальсифікованих порнографічних фото.

Злочинців затримали

Після ухвали суду, правоохоронці разом з поліцією особливого призначення провели понад 2 десятки обшуків за розташуванням офісів банківських посередників.

Поліція встановила, що:

серед вимагачів – цивільні особи, нотаріуси та приватні виконавці;

так звані колекторські кол-центри діяли на Києва та області, а також Вінниці, Житомира, Черкас та Херсона.

Поліція виявила та вилучила оргтехніку, носії інформації, мобільні телефони та документацію. Речові докази відправили на експертизу. За результатами нададуть правову кваліфікацію діям фігурантів.

Злочинців, які шантажували людей та вимагали гроші затримали / Фото Нацполіції

Що кажуть в НАЗК

У НАЗК ще у травні 2020 року повідомляли, що злочинці тиснули на людей в інтересах колекторів, представляючись посадовцями Національного агентства з питань запобігання корупції.

Там також додали, що злочинці погрожували притягненням до кримінальної чи адмінвідповідальності за порушення вимог закону "Про запобігання корупції" у випадку відмови сплати боргу "Фінансовій компанії "Сіті Фінанс".

У НАЗК попереджають, що вони звертаються декларантів, використовуючи засоби електронного кабінету Реєстру декларацій, офіційну електронну пошту, що закінчується на @nazk.gov.ua, стаціонарні телефони, що починаються на 044 та поштовими відправленнями.

Слідчі Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора, відкрили кримінальну справу за вимагання, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдженням порнографічних предметів, а також примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань.