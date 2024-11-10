В Праге полиция устроила рейд на популярный клуб из-за постоянных жалоб на украинцев

В Праге полиция совершила рейд на ночной клуб Orion, который расположен в районе Жижков. На это место неоднократно жаловались местные жители, которые заявляли, что украинцы здесь устраивают пьяные драки.

Во время рейда правоохранители задержали 2 иностранцев, личности которых не удалось установить, а также 2 несовершеннолетних девушек, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на чешское издание Novinky.

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В Праге полиция устроила облаву на ночной клуб Orion

Местные чешские СМИ сообщили, что в ночь на 10 ноября полиция Праги совершила рейд на ночной клуб Orion в пражском районе Жижков. Это место популярно среди украинцев, а местные жители неоднократно жаловались на него.

Сначала правоохранители перекрыли улицу на въезд и выезд и начали проверять пассажиров и водителей автомобилей. После этого около 30 полицейских зашли внутрь клуба. Так, как оказалось, подавляющее большинство посетителей клуба – молодые граждане Украины.

Сотрудники полиции задержали двух иностранцев, которые не имели при себе документов и личности которых не удалось установить на месте. Поэтому их доставили в Службу полиции по делам иностранцев,

– сообщила пресс-секретарь полиции Чехии Ева Кропачева.

В общем, во время рейда полиция проверила около 100 посетителей клуба. В СМИ сообщили, что правоохранители задержали 2 иностранцев, личности которых не удалось установить, ведь они не имели с собой документов. Кроме того, двух 17-летних девушек передали родителям и проинформировали орган социальной защиты детей, ведь несовершеннолетние были в состоянии алкогольного опьянения.

Местный житель в комментарии чешскому СМИ заявил, что ситуация в клубе Orion уже "была невыносимой". Мужчина утверждал, что посетители клуба напивались, а затем – дебоширили на улице. Молодые люди устраивали пьяные драки, а также устраивали нападения с бейсбольными битами на припаркованные машины.

"В выходные нельзя было оставлять машину на стоянке перед домом, потому что часто люди находили свои машины поврежденными", – заявил мужчина.

Известно, что клуб Orion в пражском Жижкове работает только дважды в неделю – по пятницам и субботам, с 21:00 до 5:00. Согласно информации в СМИ, на официальных страницах клуба в фейсбуке и инстаграме посты публикуются на украинском языке, а владельцем клуба якобы является гражданин Украины.

Стоит заметить, что в последнее время полиция усилила патрулирование возле клуба, ведь местные жалуются уже около месяца. Более того, местные даже написали петицию, чтобы решить ситуацию с клубом Orion.