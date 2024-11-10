У Празі поліція влаштувала рейд на популярний клуб через постійні скарги на українців

У Празі поліція здійснила рейд на нічний клуб Orion, який розташований у районі Жижков. На це місце неодноразово скаржилися місцеві жителі, які заявляли, що українці тут влаштовують п'яні бійки.

Під час рейду правоохоронці затримали 2 іноземців, особи яких не вдалося встановити, а також 2 неповнолітніх дівчат, які були в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на чеське видання Novinky.

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У Празі поліція влаштувала облаву на нічний клуб Orion

Місцеві чеські ЗМІ повідомили, що у ніч проти 10 листопада поліція Праги здійснила рейд на нічний клуб Orion у празькому районі Жижков. Це місце популярне серед українців, а місцеві жителі неодноразово скаржилися на нього.

Спочатку правоохоронці перекрили вулицю на в'їзд та виїзд і почали перевіряти пасажирів та водіїв автівок. Після цього близько 30 поліцейських зайшли всередину клубу. Так, як виявилося, переважна більшість відвідувачів клубу – молоді громадяни України.

Співробітники поліції затримали двох іноземців, які не мали при собі документів і особи яких не вдалося встановити на місці. Тому їх доставили до Служби поліції у справах іноземців,

– повідомила прессекретарка поліції Чехії Єва Кропачова.

Загалом, під час рейду поліція перевірила близько 100 відвідувачів клубу. У ЗМІ повідомили, що правоохоронці затримали 2 іноземців, особи яких не вдалося встановити, адже вони не мали з собою документів. Крім того, двох 17-річних дівчат передали батькам та проінформували орган соціального захисту дітей, адже неповнолітні були у стані алкогольного сп'яніння.

Місцевий житель у коментарі чеському ЗМІ заявив, що ситуація у клубі Orion вже "була нестерпною". Чоловік стверджував, що відвідувачі клубу напивалися, а потім – бешкетували на вулиці. Молодики влаштовували п'яні бійки, а також влаштовували напади з бейсбольними битами на припарковані автівки.

"У вихідні не можна було залишати машину на стоянці перед будинком, тому що часто люди знаходили свої автівки пошкодженими", – заявив чоловік.

Відомо, що клуб Orion у празькому Жижкові працює лише двічі на тиждень – щоп'ятниці і щосуботи, з 21:00 до 5:00. Згідно з інформацією у ЗМІ, на офіційних сторінках клубу у фейсбуці та інстаграмі пости публікуються українською мовою, а власником клубу буцімто є громадянин України.

Варто зауважити, що останнім часом поліція посилила патрулювання біля клубу, адже місцеві скаржаться вже близько місяця. Ба більше, місцеві навіть написали петицію, щоб вирішити ситуацію з клубом Orion.