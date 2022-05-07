В Пологах на Запорожье оккупанты пытали мужчину: перед смертью он успел открыть по ним огонь

Россияне похитили и два дня пытали патриота Романа Семененко, после чего убили его. Это произошло во временно оккупированном городе Пологи на Запорожье.

Перед смертью мужчина успел открыть по оккупантам огонь. Историю гибели патриота Украины, отказавшегося раскрывать врагу информацию о расположении украинских войск, рассказал запорожец Иван Минченко на странице в фейсбуке.

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Погиб, но не сдался

Роман Семененко родился и получил образование в Пологах, что на Запорожье. Когда появилась возможность уехать со временно оккупированной рашистами территории города, мужчина не согласился – решил ухаживать за мамой и помогать Движению сопротивления на месте.

Семененко был эффективным партизаном – предоставлял информацию о действиях и перемещениях российских войск украинским Вооруженным Силам. Это помогало нашим военным уничтожать российских захватчиков.

В начале мая около 6:30 утра Романа похитили – за ним на бронетехнике приехали около 20 российских оккупантов. Два дня мужчину пытали, требовали раскрыть места хранения оружия и информацию о его старшем брате – главе Пологовского Национального корпуса.

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Своего брата и собратьев, которые оказывают сопротивление в Запорожской области, Роман россиянам не сдал. 4 мая привел оккупантов на место, где сам прятал оружие, – быстро достал пистолет Макарова и открыл огонь по захватчикам. Россияне в ответ выстрелили Роману в спину, в результате чего патриот погиб.

На прощание с мужчиной российские изверги пустили только его маму. У Романа остались жена и дочь. Коллектив 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего от рук российских захватчиков украинского патриота.

Последние новости из Запорожской области

Российские оккупанты не дают забрать раненых и погибших украинских военных с поля боя на территории Запорожской области. При этом захватчики распространяют циничные фейки, что украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов.

Между тем в общине Мелитополя разоблачили двух учительниц-коллаборанток. Женщины работают в Акимовской громаде Мелитопольского района и пошли на сотрудничество с оккупантами – распространяют фейки и выполняют поручения захватчиков.

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