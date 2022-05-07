Более того, захватчики пытаются распространять циничные фейки. Они утверждают, что украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов.

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Россияне врут, что таким образом Украина пытается скрыть собственные военные потери. Однако на самом деле все зеркально наоборот.

Что происходит на Запорожье

В Запорожской ОВА сообщают, что враг с чрезвычайной жестокостью оказывает огневое влияние. Оккупанты хотят сковать действия наших войск и уничтожить украинские артиллерийские подразделения.

Пожар из-за обстрелов

В Орехове в результате обстрела горели 4 складских помещения местного предприятия. Также загорелась крыша жилого дома и хозяйственное сооружение. Спасатели ликвидировали эти пожары.

Пиротехники ГСЧС уничтожили в поле в селах Григоровка и Веселянка 2 реактивных снаряда "Ураган". В балке за селом Камышеваха обезвредили 1 противодесантную мину, а в селе Новоивановка – 5 реактивных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.

Нарушение комендантского часа

Минувшей ночью за нарушение комендантского часа задержали и доставили в полицию 25 человек, в том числе 21 мужчину и 4 женщины.

Власти просят всех жителей области четко соблюдать распоряжения относительно общественного порядка и комендантского часа. Также призывает ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обстрелы Каменского

Оккупанты постоянно обстреливают Каменское на Запорожье. Часть жителей села уехала, однако есть и те, кто остался. 6 мая из-за атаки россиян снова были повреждены частные дома. Погибают люди и домашние животные.

Жители Каменского рассказывают, что россияне начинают обстрелы утром и продолжают до вечера. Вражеские снаряды регулярно прилетают в дворы.

Напомним, что российские военные оккупировали некоторые части Запорожской области и лишили Украину выхода к Азовскому морю. В марте враг захватил Запорожскую АЭС и запретил руководителям станции выезжать из Энергодара.

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