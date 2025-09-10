Укр Рус
10 сентября, 12:52
Россия впервые отреагировала на нарушение ее дронами воздушного пространства Польши

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Россия отрицает причастность к нарушению воздушного пространства Польши дронами, заявляя об отсутствии доказательств их российского происхождения.
  • Временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, чтобы вручить ноту протеста.

В ночь на 10 сентября российские дроны залетели на территорию Польши. В Москве, традиционно, открестились от всех обвинений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что говорит Россия о "Шахедах" в Польше?

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал безосновательными заявления Польши. По его словам, нет никаких доказательств, что дроны, залетевшие в страну, были российского происхождения.

Ордаш убеждает, что "Россия абсолютно не заинтересована в любой эскалации конфликта с Польшей".

Но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что польские власти прислушиваются к нам в своем антироссийском неистовстве,
– говорит поверенный.

Российский дипломат добавил, что его после инцидента вызвали в МИД Польши.

Это подтвердил и представитель МИД Павел Вронский, пишет Polsat News. По его словам, Ордаша вызовут в Министерство иностранных дел и вручат ноту протеста. Однако время встречи спикер не раскрыл.

Что известно об атаке "Шахедов" на Польшу?

  • По разным данным, в ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели от 19 до 23 беспилотников.

  • В ночной операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики, которые находятся в совместном пользовании НАТО.

  • Польские военные говорят, что продолжаются работы по поиску и установлению возможных мест падения объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши.

  • Сейчас беспилотники нашли в селах Чоснувка и Вырыки Люблинского воеводства, а также в Мнишкуве Лодзинского воеводства. В Вырыках поврежден жилой дом и припаркованный автомобиль, но обошлось без пострадавших.