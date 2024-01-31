Новый взгляд на старый вопрос․ Варшава призывает Германию "творчески" подойти к выплате репараций

Новое правительство Польши обратилось к Германии с просьбой о "творческом" подходе к выплате репараций. Собственно, речь идет о компенсации за ущерб, нанесенный еще во времена Второй мировой войны.

Во время пресс-конференции в Берлине министр иностранных дел Польши Радек Сикорский призвал немецкую сторону к "творческому подходу". Он подчеркнул вопрос компенсации военных потерь, которые Польша понесла от рук нацистской Германии.

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Возмещение потерь войны

Следует признать, что этот запрос Польши не такой резкий по сравнению с тем, который озвучивало предыдущее правительство. Ранее Варшава требовала 1,3 триллиона репараций за вторжение и оккупацию территории Польши с 1939 по 1945 год.

Мы будем просить немецкое правительство думать "творчески" о форме компенсации этих военных потерь,

– сказал Сикорский.

В то же время в Берлине настаивают что вопрос репараций был решен десятилетия назад. Германия говорит, что вопрос репараций был закрыт когда в коммунистические времена Варшава отказалась от любых требований.

Польша отмечает, что тогда страна находилась под доминированием Советского Союза, поэтому декларация была сделана под давлением Москвы и не имеет юридической силы.

На встрече с немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок не обсуждались требования о репарациях. Чиновница отметила, что "противостояние страданиям миллионов людей, которые Германия принесла на территорию Польши, остается пожизненной задачей".

Польша которая в 1939 году насчитывала около 31 миллиона населения потеряла около 6 миллионов граждан во время нацистской оккупации. Половина из них были евреи. Страна также понесла огромный ущерб в своей промышленности, инфраструктуре и культурном наследии.

Итак, Варшава продолжает искать пути возмещения за потери, причиненные во времена нацистской агрессии. Немецкая позиция заключается в том, что этот вопрос якобы "закрыт". Новое правительство Дональда Туска надеется на "творческий" подход со стороны Германии, что может открыть двери для новых форм компенсации.

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Добавим, что Туск стал новым премьер-министром Польши 13 декабря по результатам парламентских выборов в стране, которые прошли осенью 2023 года. Перед ним возглавлял исполнительную ветвь власти Матеуш Моравецкий.