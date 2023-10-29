В Польше задержали украинцев: прятали остатки младенца в мешке на балконе
Источник:Polskie Radio
В Польше правоохранители нашли останки новорожденного ребенка. Ужасную находку обнаружили на балконе.
Предварительно, ребенка родила 44-летняя украинка. Женщину и ее мужа уже задержали.
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В Польше украинцев подозревают в убийстве своего младенца
По данным полицейских, в Гдыне на балконе квартиры обнаружили останки новорожденного ребенка. Младенец лежал в мешке. На место сразу прибыли специалисты.
Позже было произведено вскрытие. Прокурор Мариуш Душинский из окружной Гданской прокуратуры отметил, что от результатов вскрытия будут зависеть дальнейшие действия прокуратуры.
В Польше мужчина убил сына и скрылся в лесу
Напомним, что в Польше продолжаются поиски 44-летнего военного, подозреваемого в убийстве своего 6-летнего сына. Известно, что человек убежал в лес и оставил записку.
Так, правоохранители нашли на месте преступления записку: "Извините за все, вы все звери", – говорилось в ней. Письмо попало в следственное дело. В настоящее время проводится графологическая экспертиза.
Прокуратура произвела вскрытие тела мальчика. Как оказалось, причиной смерти стал геморрагический шок, соединенный с гипоксией головного мозга, вследствие массивного кровоизлияния из крупных поврежденных кровеносных сосудов в обширную резаную рану шеи.