19 апреля в полицию поступило сообщение от 35-летней жительницы Винницы о том, что умер ее младенец. Она оставила его на несколько дней своей знакомой, чтобы она присмотрела за ним.

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Женщина уронила ребенка на асфальт

Полиция установила, что 17 апреля родители младенца предоставили для ухода за своим ребенком знакомой, 33-летней жительнице города Винница. На следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина не удержала малыша и уронила асфальт. Ребенок получил тяжелые травмы, ставшие причиной смерти. Через несколько дней, 19 апреля, женщина передала тело мальчика матери.

Судебно-медицинская экспертиза установила насильственную смерть ребенка.

Женщину уже задержали

20 апреля работники Отдела полиции №2 Винницкого районного управления полиции задержали 33-летнюю женщину. Ее поместили в изолятор временного содержания. Сейчас ей выбирают меру пресечения.

Следователи сообщили ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины – убийство по неосторожности. Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.