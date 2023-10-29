У Польщі затримали українців: ховали рештки немовляти у мішку на балконі

У Польщі правоохоронці знайшли рештки новонародженої дитини. Жахливу знахідку виявили на балконі.

Попередньо, дитину народила 44-річна українка. Жінку та її чоловіка вже затримали.

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У Польщі українців підозрюють у вбивстві свого немовляти

За даними поліцейських, у Ґдині на балконі квартири знайшли рештки новонародженої дитини. Немовля лежало у мішку. На місце одразу прибули спеціалісти.

Згодом було проведено розтин. Прокурор Маріуш Душинський з окружної прокуратури Ґданська зазначив, що від результатів розтину залежатимуть подальші дії прокуратури.

У Польщі чоловік вбив сина та втік до лісу

Нагадаємо, що у Польщі тривають пошуки 44-річного військового, якого підозрюють у вбивстві свого 6-річного сина. Відомо, що чоловік втік до лісу та залишив таємничу записку.

Так, правоохоронці знайшли на місці злочину записку: "Вибачте за все, ви всі звірі", – йшлося у ній. Лист потрапив до слідчої справи. Зараз проводиться графологічна експертиза.

Прокуратура провела розтин тіла хлопчика. Як виявилось, причиною смерті став геморагічний шок, поєднаний з гіпоксією головного мозку, внаслідок масивного крововиливу з пошкоджених великих кровоносних судин в обширну різану рану шиї.