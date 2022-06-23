Польский Сейм отклонил законопроект, которым предлагали разрешить аборты до 12 недели

Сейм Польши не поддержал законопроект о безопасном прерывании беременности, которым предлагали узаконить аборты до 12 недели. Против проголосовали 265 депутатов, 175 поддержали инициативу, а 4 воздержались.

Проект закона внесла инициатива "Легальные аборты без компромиссов" (Legalna aborcja bez kompromisów). Для того, чтобы предложение было рассмотрено и проголосовано в Сейме, организация предварительно собрала подписи более 200 тысяч граждан Польши.

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Что предлагал проект закона

Документ предлагал разрешить женщинам легально прерывать беременность до 12 недели без каких-либо предпосылок. Вместе с тем, после 12 недели беременности аборты предлагали легализовать при наличии:

угрозы для жизни, физического или психологического здоровья женщины,

зафиксированной информации о недостатках развития плода,

а также если беременность стала следствием противоправных действий – в частности изнасилование.

Кроме того, в проекте закона было прописано право на информацию, образование и консультации для полной реализации права на сознательное родительство. Впрочем, такую инициативу польские нардепы не поддержали.

Контекст

В октябре 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что аборт из-за дефектов плода противоречит польской конституции. Была установлена правовая основа, почти полностью запретившая прерывание беременности в стране.

Такое решение привело к массовым протестам в Польше, которые еще больше активизировались после ряда случаев смертей беременных женщин. В частности, в 2021 году польские врачи, опасаясь ответственности по новому законодательству, несмотря на маловодие, отказались делать женщине аборт, что привело к летальному исходу, и этот случай вызвал большое возмущение в обществе.

Вместе с тем сторонники запрета абортов лоббировали и пытались продвигать еще более строгое законодательство, предлагая приравнять прерывание беременности к умышленному убийству и наказывать многолетним лишением свободы как женщин, так и тех работников, которые совершили аборт.

К слову, дискуссии по постановлению Конституционного суда Польши также шли в других странах Европейского Союза. Многие государства-члены, в частности, осудили правовую ситуацию по прерыванию беременности в Польше.

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