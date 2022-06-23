Польський Сейм відхилив законопроєкт, яким пропонували дозволити аборти до 12 тижня
Джерело:RMF24
Сейм Польщі не підтримав законопроєкт про безпечне переривання вагітності, яким пропонували узаконити аборти до 12 тижня. Проти проголосували 265 депутатів, 175 підтримали ініціативу, а 4 утримались.
Проєкт закону внесла ініціатива "Легальні аборти без компромісів" (Legalna aborcja bez kompromisów). Для того, щоб пропозицію розглянули та проголосували у Сеймі, організація попередньо зібрала підписи понад 200 тисяч громадян Польщі.
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Що пропонував проєкт закону
Документ пропонував дозволити жінкам легально переривати вагітність до 12 тижня без будь-яких передумов. Разом з тим після 12 тижня вагітності аборти пропонували легалізувати за наявності:
- загрози для життя, фізичного або психологічного здоров'я жінки,
- зафіксованої інформації про вади розвитку плоду,
- а також якщо вагітність стала наслідком протиправних дій – зокрема, зґвалтування.
Крім того, у проєкті закону було прописане право на інформацію, освіту та консультації для повної реалізації права на свідоме батьківство. Втім таку ініціативу польські нардепи не підтримали.
Контекст
У жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі постановив, що аборт через дефекти плоду суперечить польській конституції. Була встановлена правова основа, яка майже повністю заборонила переривання вагітності у країні.
Таке рішення спричинило масові протести у Польщі, які ще більше активізувалися після низки випадків смертей вагітних жінок. Зокрема, у 2021 році польські лікарі, побоюючись відповідальності за новим законодавством, попри маловоддя, відмовились робити жінці аборт, що призвело до летального наслідку, і цей випадок викликав неабияке обурення у суспільстві.
Разом з тим прихильники заборони абортів лобіювали та намагалися просувати ще суворіше законодавство, пропонуючи прирівняти переривання вагітності до умисного вбивства та карати багаторічним позбавленням волі як жінок, так і тих медичних працівників, які здійснили аборт.
До слова, дискусії щодо постанови Конституційного суду Польщі також точилися у решті країн Європейського Союзу. Чимало держав-членів ЄС, зокрема, засудили правову ситуацію щодо переривання вагітності у Польщі.
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