Чиновники обсудили сотрудничество в области образования и медицины. В частности, итальянские представители заинтересовались опытом медицинских заведений Львова.

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Встреча Садового с итальянскими представителями

Как отметил Андрей Садовый, среди приоритетных направлений развития Львова сейчас образование и медицина , в частности, различных видов реабилитация. Во время встречи итальянские гости выразили заинтересованность со своей стороны посетить львовские медицинские учреждения, в частности для обмена опытом в лечении раненых и в области трансплантологии.

Вопросы образования и качественная реабилитация – сегодня для меня приоритет. У наших городов (Львова и Бергамо – ред. 24 канал) есть много возможностей для совместной кооперации. Во Львове работает крупнейшее медобъединение в Украине, где сейчас активно лечат раненых из разных уголков страны. Также имеем большие достижения в трансплантологии,

– заметил Андрей Садовый.

Мэр Бергамо Джорджо Гори, в свою очередь, пригласил представителей Львова посетить Италию с целью обмена опытом в сфере патриотического воспитания детей , детской медицины, в частности, психологической реабилитации несовершеннолетних. Он подчеркнул, что в его городе уделяют особое внимание человеческому капиталу, в частности, патриотическому воспитанию молодежи, качеству высшего образования и медицины.

Мэр Львова Андрей Садовый встретился с делегацией из итальянского Бергамо / Фото Львовский городской совет

К слову, представители Львова и Бергамо также обсудили опыт сотрудничества с ассоциациями разных стран и возможности продолжения такой кооперации, в частности, по совместному участию в будущих муниципальных мероприятиях. Отметим, что после встречи во львовской мэрии, итальянские представители присоединились к городской церемонии прощания с Героем Владимиром Сидором.

До поездки во Львов делегация из Бергамо посетила Киевскую область, где договорилась о предоставлении помощи со стороны Италии в восстановлении украинской Бучи .

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