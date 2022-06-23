Об этом 24 каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, опыт других стран важен не меньше, чем привлечение денег в проект.

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Мэр Львова отметил, что украинскую команду принимали в Стэнфордском университете.

Также сегодня есть открытые предложения, чтобы мы увидели опыт Израиля, США и Италии. Это важно, потому что так глобально никто в мире этого не выстраивал так быстро, как мы это сейчас делаем. Ведь речь идет и о детях, и о пожилых людях,
– заявил Садовый.

По его словам, Львов жесткими шагами идет вперед (в создании этого проекта – 24 канал).

Андрей Садовый рассказал о проекте реабилитационного центра:


Что известно о реабилитационном центре Unbroken

  • Центр "Несокрушимые" будет ежегодно принимать 50 тысяч раненых украинцев. Его будут строить во Львове, вблизи Больницы Святого Пантелеймона на улице Миколайчука. Пострадавшим не только будут устанавливать протезы, здесь их и будут производить.
  • Реабилитационный центр будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. Он будет включать мощную физическую, психологическую и психосоциальную реабилитацию. Там будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование.
  • Отдельным направлением предусмотрена хирургия. Также там будут проводить реконструктивные операции на конечностях и микрохирургию кисти, эндопротезирование. Запланирована 3D-печать костных имплантатов.
  • Известно, что посольствами проекта стали грузинская певица Нино Катамадзе, мэр Фрайбурга Мартин Горн, фронтмен группы U2 Боно, лидер группы "Антитела" Тарас Тополь, а также лауреатки Нобелевской премии мира Лейма Гбови, Тавакуль Карман и Джоди Уильямс.
  • К слову, проект был представлен 10 июня. На Форуме доноров по строительству центра во Львове удалось собрать 2,1 миллионов евро.

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