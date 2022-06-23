Про це 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, досвід інших країн важливий не менше, ніж залучення грошей у проєкт.

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Мер Львова зазначив, що українську команду приймали в Стенфордському університеті.

Також на сьогодні є відкриті пропозиції, щоб ми побачили досвід Ізраїлю, США та Італії. Це важливо, бо так глобально ніхто в світі цього не вибудовував так швидко, як ми це зараз робимо. Адже мова йде і про дітей, і про літній людей,

– заявив Садовий.

За його словами, Львів твердими кроками йде вперед (у створенні цього проєкту – 24 канал).

Андрій Садовий розповів про проєкт реабілітаційного центру:



Що відомо про реабілітаційний центр Unbroken

Центр "Незламні" щороку прийматиме 50 тисяч поранених українців. Його будуватимуть у Львові, поблизу Лікарні Святого Пантелеймона на вулиці Миколайчука. Постраждалим не лише встановлюватимуть протези, тут їх і виготовлятимуть.

Реабілітаційний центр працюватиме на базі Першого територіального медичного об'єднання Львова. Він включатиме в себе потужну фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію. Там буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування.

Окремим напрямком передбачена хірургія. Також там проводитимуть реконструктивні операції на кінцівках та мікрохірургію кисті, ендопротезування. Заплановано 3D-друк кісткових імплантатів.

Відомо, що амбасадорами проєкту стали грузинська співачка Ніно Катамадзе, мер Фрайбурга Мартін Горн, фронтмен гурту U2 Боно, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, а також лауреатки Нобелівської премії миру Лейма Гбові, Тавакуль Карман та Джоді Вільямс.

До слова, проєкт презентували 10 червня. На Форумі донорів щодо будівництва центру у Львові вдалося зібрати 2,1 мільйона євро.

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