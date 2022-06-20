Андрей Садовый отметил это Всемирный день беженцев, который отмечают ежегодно 20 июня. Мэр Львова отметил, что в этот день его многие СМИ просили рассказать о том, как живут беженцы в городе.
Заметьте Очень много запросов о работе – Садовый о ситуации с переселенцами
Во Львове нет беженцев
Мэр Львова подчеркнул – беженцев в городе нет. Во Львове сейчас живут украинцы, которые убегали от войны и нашли в городе временное убежище.
Во Львове есть украинцы, которые были вынуждены бежать от войны и нашли свое временное убежище. Они пытаются жить, адаптироваться, находят работу и возвращают себе украденную жизнь. Насколько это возможно во время войны,
– подчеркнул Садовый.
Мэр Львова отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения через город прошли более 5 миллионов украинцев. Часть из них осталась здесь, другая же – уехала за границу. Конкретно последних можно именовать беженцами, как отмечает Садовый.
Андрей Садовый выразил благодарность всем городам и странам, которые приняли наших граждан в столь сложное время.
"Война сузила цветовую палитру до двух - черного и белого. Наши друзья и соседи - это точно светлая сторона этого мира", - подчеркнул мэр Львова.
Сколько украинцев выехали за границу
В целом, по данным ООН на 16 июня 2022 года, из Украины от 24 февраля уехали более 7,7 миллионов граждан. Из них почти 2,6 миллиона вернулись домой, а 3,4 миллиона беженцев получили статус временной защиты в Европе.