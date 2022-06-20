Город продолжает принимать людей

Сегодня Львов принимает около 150 тысяч временно переселенных лиц . Об этом 24 канала рассказал мэр города Андрей Садовый.

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По его словам, к большому сожалению, часть людей, нашедших убежище во Львове, просто некуда возвращаться. Поэтому город пытается делать все возможное, чтобы все чувствовали себя здесь в безопасности.

Конечно, мы ожидаем правительственные программы. Если человек потерял жилье, правительство должно дать средства для того, чтобы это жилье приобрести,

– рассказал Садовый.

Мэр отметил, что сейчас приобрести жилье во Львове можно, поскольку большое количество строек находятся на финальной стадии.

"Для меня сегодня головная боль – это обеспечение львовян всеми возможными сервисами, чтобы город нормально работал, в частности чтобы мы были с теплом осенью. С этим очень непростая ситуация", – говорит мэр Львова.

Во Львове есть спрос на работу

Однако, Андрей Садовый отметил, что в целом город справляется с большой нагрузкой, и есть радующие аспекты. К примеру, во Львове был открыт большой центр для вынужденно перемещенных лиц в Лычаковской администрации и 10 меньших филиалов на базе ЦНАПов. Все они принимают людей, а работают там очень многие граждане, приехавшие с Востока. Они помогают тем, кто обращается в центры и понимают их не только со слов.

Также городской голова отметил, что многие украинцы обращаются с запросами о работе. По его словам, это очень хороший шаг, ведь когда человек работает – он зарабатывает, а соответственно может арендовать жилье, позаботиться о себе и поддержать экономику.

Андрей Садовый рассказал о ситуации во Львове: смотрите видео