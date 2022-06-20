Об этом 24 каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он также отметил, что соответствующие органы определят, откуда появился этот поджог, потому что предварительно это внутреннее возгорание – возможно, электрические детали или электропроводка.

Я сам очень сильно удивился, ведь ничего не повредилось и никто не погиб, а весь город об этом говорит,

– отметил Андрей Садовый.

"Подобные инциденты действительно были, много лет назад. Эта церковь вспоминается мне давно одним интересным случаем. Когда-то патриарх Алексий писал письмо еще президенту Ющенко, относительно притеснений православных и в качестве примера приводил этот маленький храм", – рассказывает мэр Львова.

Там внутри очень мало места и посещает этот храм несколько бабушек – мне кажется, что кто-то намеренно "накручивает" эту ситуацию, добавляет Садовый.

Неизвестные возмущены из-за храма УПЦ МП

На этом же храме 28 мая 2022 неизвестные оставили надписи. В частности, тогда Союз православных журналистов сообщил, что на стенах храма перед всенощной написали:

"дом Путина";

"черти ФСБ";

"русские не люди".

Кроме того, неизвестные написали "Путин х**ло", перечеркнули двери храма красной краской крест-накрест, а также залили монтажной пеной входную дверь.

Тогда прихожане храма вызвали полицию. Правоохранители составили акт. Стоит вспомнить, что тот же Союз православных журналистов сообщал ранее, что:

14 мая церковь пытались поджечь и разрисовать;

25 мая на здании написали "РПЦ – секта" и нарисовали военную символику России.

Что случилось

Храм расположен на проспекте Червоной Калины 89. Видно, что по состоянию ориентировочно на 23:00 19 июня на месте работали спасатели. Спикер главного управления ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев в комментарии журналистам рассказал, что по состоянию на 23:19 19 июня пожар удалось локализовать.

Отметим, что храм УПЦ МП на Сыхове уже неоднократно пытались демонтировать из-за сомнительной законности его возведения. В частности, активисты потребовали Госархстройинспекцию и Госгеокадастр проверить документы, узаконивающие строительство храма.

Подробнее о возгорании храма УПЦ МП во Львове: смотрите видео