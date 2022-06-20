Про це 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він також зазначив, що відповідні органи визначать, звідки з'явився цей підпал, бо попередньо, це внутрішнє загорання – можливо, електричні деталі чи електропроводка.

Я сам дуже сильно здивувався, адже нічого не пошкодилося і ніхто не загинув, а все місто про це говорить,

– зазначив Андрій Садовий.

"Подібні інциденти справді були, багато років тому. Ця церква згадується мені віддавна одним цікавим випадком. Колись патріарх Алєксій писав листа ще президенту Ющенку, стосовно утисків православних і в якості прикладу наводив цей маленький храм", – розповідає мер Львова.

Там всередині дуже мало місця і відвідує цей храм декілька бабусь – мені здається, що хтось навмисно "накручує" цю ситуацію, додає Садовий.

Невідомі обурені через храм УПЦ МП

На цьому ж храмі 28 травня 2022 року невідомі залишили написи. Зокрема тоді Спілка православних журналістів повідомила, що на стінах храму перед всеношною написали:

"дім Путіна";

"чорти ФСБ";

"русня не люди".

Окрім того, невідомі написали "Путін х**ло", перекреслили двері храму червоною фарбою навхрест, а також залили монтажною піною вхідні двері.

Тоді парафіяни храму викликали поліцію. Правоохоронці склали акт. Варто пригадати, що та ж Спілка православних журналістів повідомляла раніше, що:

14 травня церкву намагалися підпалити та розмалювали;

25 травня на будівлі написали "РПЦ – секта" та намалювали військову символіку Росії.

Що трапилося

Храм розміщений на проспекті Червоної Калини 89. Видно, що станом орієнтовно на 23:00 19 червня на місці працювали рятувальники. Речник головного управління ДСНС Львівщини Віталій Туровцев у коментарі журналістам розповів, що станом на 23:19 19 червня пожежу вдалось локалізувати.

Зазначимо, що храм УПЦ МП на Сихові вже неодноразово намагалися демонтувати через сумнівну законність його зведення. Зокрема, активісти вимагали Держархбудінспекцію та Держгеокадастр перевірити документи, що узаконюють зведення храму.

Детальніше про загорання храму УПЦ МП у Львові: дивіться відео