Місто продовжує приймати людей

Сьогодні Львів приймає близько 150 тисяч тимчасово переселених осіб. Про це 24 каналу розповів мер міста Андрій Садовий.

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За його словами, на превеликий жаль, частина людей, які знайшли прихисток у Львові, просто не мають куди повертатися. Тому місто намагається робити все можливе, щоб усі почувалися тут у безпеці.

Звичайно, ми очікуємо на урядові програми. Якщо людина втратила житло, уряд мав би дати кошти для того, щоб це житло придбати,

– розповів Садовий.

Міський голова зауважив, що наразі придбати житло у Львові можна, оскільки велика кількість будівництв перебувають на фінальній стадії.

"Для мене сьогодні головний біль – це забезпечення львів'ян всіма можливими сервісами, щоб місто нормально працювало, зокрема, щоб ми були з теплом восени. З цим дуже непроста ситуація", – каже мер Львова.

У Львові є попит на роботу

Однак, Андрій Садовий зауважив, що загалом місто дає раду з великим навантаженням, і є аспекти, що тішать. До прикладу, у Львові відкрили великий центр для вимушено переміщених осіб у Личаківській адміністрації та 10 менших філіалів на базі ЦНАПів. Усі вони приймають людей, а працюють там дуже багато громадян, які приїхали зі Сходу. Вони допомагають тим, хто звертається до центрів і розуміють їх не лише зі слів.

Також міський голова зауважив, що багато українців звертаються із запитами про роботу. За його словами, це є дуже хорошим кроком, адже коли людина працює – вона заробляє, а відповідно може орендувати житло, подбати про себе та підтримати економіку.

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