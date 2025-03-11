Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивановскую территориальную общину.

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Николай Семикопный погиб на фронте

Герою навеки осталось 34 года. Известно, что Николай Семикопный родился 28 марта 1990 года в селе Иванов Калиновского района Винницкой области. Там он окончил местную СОШ №1 и поступил в протфтехучилище, где получил профессию электрика.

Позже Николай переехал в Киев: в столице он работал в различных сферах, в частности с 2019 года – разборщиком турбин на предприятии "Турбосервис".

19 октября 2024 года мужчина мобилизовался в ряды ВСУ. Впоследствии он военный попал в 57 ОМПБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко и служил пулеметчиком второго стрелкового батальона.

Жизнь бойца оборвалась 3 марта 2025 года – он получил ранения, несовместимые с жизнью, в боях возле Волчанска в Харьковской области.

С верой в победу Николай Васильевич Семикопный самоотверженно защищал украинскую землю и давал отпор ненавистному врагу и вместе с побратимами отстаивал независимость Украины и ее территориальную целостность, ежедневно борясь за мир для Украины, для своей семьи и для каждого из нас,

– написали в Ивановской территориальной общине.

У Николая Семикопного осталась жена, дочь, брат и родные.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Светлая память!