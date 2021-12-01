Польскую территорию обстреляли со стороны Беларуси

Польша заявила об обстрелах из пневматического оружия по фонарям вдоль линии границы с территории Беларуси. Из-за этого инцидента вызывают военного атташе.

Минобороны Польши утром 1 декабря опубликовало заявление о том, что территорию Польши обстреляли с белорусской стороны.

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Обстрел польской территории со стороны Беларуси

Вблизи Тересполя фонари на столбах, установленные польскими военными на границе с Беларусью, были обстреляны,

– отметили в Минобороны.

Фонари в результате выстрелов из пневматического оружия получили повреждения. Огонь же вели с территории Беларуси.

"Провокации белорусских служб абсолютно неприемлемы", – заявил министр обороны Мариуш Блащак. Из-за этого в ведомство вызывают военного атташе Беларуси для дачи объяснений.

Тересполь – польский пограничный городок, расположенный вплотную к белорусскому Бресту.

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