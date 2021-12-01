О том, что послы ЕС согласовали введение очередных санкций против Беларуси, в сети сообщил журналист Рикард Йозвяк.

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ЕС снова поддержал санкции против Беларуси

Послы Евросоюза только что дали "зеленый свет" пятому пакету санкций ЕС против Беларуси,

– сообщил Йозвяк.

По его словам, под ограничения попадут 17 человек и 11 организаций.

Новый санкционный пакет в Официальном журнале ЕС обнародуют 2 декабря. В тот же день ограничения и начнут действовать.

Журналист также добавил, что Евросоюз начал работу над шестым пакетом санкций, но пока рано говорить о его содержании. Новый пакет ограничений может быть готов в январе или феврале 2022 года.

Причина введения очередных санкций

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она способствует приезду мигрантов на свою территорию. Далее режим Александра Лукашенко подталкивает тысячи беженцев пересекать границу с Польшей и другими европейскими государствами. В результате это привело к миграционному кризису на границе.

Такие действия, убеждены в ЕС, являются реакцией официального Минска на предыдущие санкции против Беларуси.

Текст сообщения Рикарда Йозвяка:

Послы ЕС только что дали зеленый свет 5-му пакету санкций ЕС в отношении Беларуси. 17 человек и 11 юридических лиц. Завтра будет опубликовано в Официальном журнале ЕС. Работа над шестым пакетом началась, но сейчас говорить о цифрах преждевременно. Может быть готов на январь/февраль.