Самопровозглашенный президент Беларуси убеждает, что Великобритания якобы покинула ЕС не случайно. А также, что США не нужны равносильные партнеры.

По теме Мигранты на границе Беларуси подрались из-за последней коробки теплой обуви

И сейчас ставка делается в Польшу. Они уже начинают откровенно заявлять: закончатся дотации из Евросоюза – нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского Союза.
заявил он.

По словам самопровозглашенного президента, ситуация на границе непростая. Польскую власть он называет мерзавцами. Просил обратить внимание, что премьер Польши Матеуш Моравецкий посещал Великобританию.

"Я уверен, вот посмотрите, в течение года – двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский Союз", – сказал Лукашенко.

Последние новости о мигрантах на границе Польши и Беларуси

  • На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.
  • Минобороны Польши 15 ноября сообщило, что на границе со стороны Беларуси слышна стрельба. В ведомстве отметили, что подобные провокации стали реальностью, в которой живут польские солдаты.
  • Беженцы периодически пытаются прорвать границу в направлении Польши. Недавно польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Беларусь изменила тактику по отношению к мигрантам. Теперь они пытаются пересечь границу малыми группами, но в разных местах.

США, Великобритания и Польша в миграционном кризисе

Британские военные, как сообщало минобороны страны, помогут инженерно усилить границу Польши и Беларуси, чтобы урегулировать ситуацию.

США и Польша обсудили миграционный кризис и концентрацию российских войск у границ Украины. Стороны выразили жесткую поддержку Польше на фоне действий режима Александра Лукашенко.