Самопровозглашенный президент Беларуси убеждает, что Великобритания якобы покинула ЕС не случайно. А также, что США не нужны равносильные партнеры.

По теме Мигранты на границе Беларуси подрались из-за последней коробки теплой обуви

И сейчас ставка делается в Польшу. Они уже начинают откровенно заявлять: закончатся дотации из Евросоюза – нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского Союза.

– заявил он.

По словам самопровозглашенного президента, ситуация на границе непростая. Польскую власть он называет мерзавцами. Просил обратить внимание, что премьер Польши Матеуш Моравецкий посещал Великобританию.

"Я уверен, вот посмотрите, в течение года – двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский Союз", – сказал Лукашенко.

Последние новости о мигрантах на границе Польши и Беларуси

На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.

Минобороны Польши 15 ноября сообщило, что на границе со стороны Беларуси слышна стрельба. В ведомстве отметили, что подобные провокации стали реальностью, в которой живут польские солдаты.

Беженцы периодически пытаются прорвать границу в направлении Польши. Недавно польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Беларусь изменила тактику по отношению к мигрантам. Теперь они пытаются пересечь границу малыми группами, но в разных местах.

США, Великобритания и Польша в миграционном кризисе

Британские военные, как сообщало минобороны страны, помогут инженерно усилить границу Польши и Беларуси, чтобы урегулировать ситуацию.

США и Польша обсудили миграционный кризис и концентрацию российских войск у границ Украины. Стороны выразили жесткую поддержку Польше на фоне действий режима Александра Лукашенко.