Самопроголошений президент Білорусі переконує, що Велика Британія нібито покинула ЄС не випадково. А також, що США не потрібні рівносильні партнери.

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І зараз ставка робиться на Польщу. Вони вже починають відкрито заявляти: закінчаться дотації з Євросоюзу – нам ЄС не потрібний. Тому все робиться для руйнування Європейського Союзу,

– заявив він.

За словами самопроголошеного президента, ситуація на кордоні непроста. Польську владу він називає мерзотниками. Просить звернути увагу, що прем'єр Польщі Матеуш Моравецький відвідував Велику Британію.

"Я впевнений, ось подивіться, протягом року – двох вони хочуть із подачі Америки зруйнувати Європейський Союз", – сказав Лукашенко.

Останні новини про мігрантів на кордоні Польщі і Білорусі

На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.

Міноборони Польщі 15 листопада повідомило, що на кордоні з боку Білорусі чутно стрілянину. У відомстві наголосили, що такі провокації стали реальністю, в якій живуть польські солдати.

Біженці періодично намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі. Нещодавно польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що Білорусь змінила тактику щодо мігрантів. Тепер вони намагаються перетнути кордон малими групами, але в різних місцях.

США, Велика Британія і Польща у міграційній кризі

Британські військові, як повідомляло міноборони країни, допоможуть інженерно посилити кордон Польщі та Білорусі, щоб врегулювати ситуацію.

США та Польща обговорили міграційну кризу та концентрацію російських військ біля кордонів України. Сторони висловили тверду підтримку Польщі на тлі дій режиму Олександра Лукашенка.