Во Львове американские хирурги будут бесплатно лечить травмированных войной украинцев

Врачи из Канады во второй раз приедут в Украину. Операции они будут производить бесплатно пациентам по предварительному отбору заявок.

Об этом 24 Каналу рассказала Иванка Небор – основательница медицинской платформы INgenius. По ее словам, пластические хирурги будут специально выбирать самые сложные случаи.

Смотрите также Украинские проекты – в номинациях известного журнала: в каких категориях они могут победить

Как возникла инициатива

Иванка Небор объяснила, что их инициатива называется "Face to Face". Это общий проект Американской академии пластических и реконструктивных хирургов лица.

Это уже наша вторая поездка, первая успешная поездка прошла в сентябре в Ивано-Франковске. Сейчас это будет наш второй опыт: такая же команда, те же хирурги, чуть больше медсестер,

– подчеркнула она.

По ее словам, идею поддержали организация Razom for Ukraine и медицинская платформа INgenius.

"Это все началось летом 2022 года, когда хирурги из академии искали партнеров, украинских врачей, к которым можно приехать и провести не только хирургические операции, но и обучение", – отметила она.

Иванка Небор рассказала, что сама является врачом-отоларинголом из Украины, а сейчас на учебной программе в Канаде. И знает многих коллег, захотевших приобщиться к инициативе.

Тем более что работают они по построенной схеме, по которой ищут клиентов и другие организации, желающие присоединиться.

Иванка Небор рассказала о бесплатных операциях для украинцев от иностранных врачей: смотрите видео

Какую помощь оказывают зарубежные врачи

Иванка Небор объяснила, что их вторая миссия запланирована на апрель этого года во Львове. Сейчас они собирают заявки.

Наши заявки сфокусированы на том, чтобы помочь действующим военным и пациентам, уже имеющим группу инвалидности. Также мы сможем рассмотреть некоторые заявки от гражданских пациентов,

– подчеркнула она.

По ее словам, в фокусе их внимания пациенты с травмами лица и шеи.

"Мы сфокусированы на том, чтобы отобрать как можно сложные травмы, с которыми часто отправляют за границу", – отметила она.

Основательница медицинской платформы INgenius поделилась, что в сентябре они выполнили реконструкцию нижней челюсти посредством пересадки кости с нижней конечности.

В прошлый раз мы провели две таких операции, на этот раз планируем провести 4–5 таких операций и учить этому украинских хирургов. Это очень уникальные операции,

– отметила она.

К тому же, канадские врачи готовы к проведению хирургических вмешательств под местной анестезией: удаление шрамов, реконструкция век.

Почему врачи решили делать операции бесплатно

Иванка Небор подчеркнула, что такие операции в Канаде ценны, как и во всем мире.

"Они нуждаются в особом оборудовании: микроскопах, УЗИ-аппаратах, которые помогают найти сосуды. Также мы можем подключать мониторинг нервов", – отметила она.

По ее словам, некоторые операции могут занять по 10–12 часов. Это требует особого профессионализма и настоящей преданности своему делу.

Я очень благодарна лично всем американским коллегам, которые готовы приезжать сюда,

– добавила она.

Иванка Небор подчеркнула, что испытывает очень сильную поддержку со стороны жителей Канады.

"Люди хотят приезжать и помогать, тратить на это время. И это не только неделя операций, это минимум два месяца подготовки", – сосредоточила внимание она.

Поэтому основательница медицинской платформы INgenius призвала всех украинцев, нуждающихся в медицинской помощи, приобщаться к участию в этом проекте. Сделать это можно, отправив заявку на почту или написав по Telegram или Viber по телефону 093 781 43 04.

Новое наступление России: коротко