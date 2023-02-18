У Львові американські хірурги безкоштовно лікуватимуть травмованих війною українців

Лікарі з Канади вдруге приїдуть до України. Операції вони будуть проводити безкоштовно пацієнтам за попереднім відбором заявок.

Про це 24 Каналу розповіла Іванка Небор – засновниця медичної платформи INgenius. За її словами, пластичні хірурги спеціально обиратимуть найскладніші випадки.

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Як виникла ініціатива

Іванка Небор пояснила, що їхня ініціатива називається "Face to Face". Це спільний проєкт Американської академії пластичних та реконструктивних хірургів обличчя.

Це наша вже друга поїздка, перша успішна поїздка пройшла у вересні в Івано-Франківську. Зараз це буде наш другий досвід: така сама команда, ті ж самі хірурги, трохи більше медсестер,

– наголосила вона.

За її словами, ідею підтримали організація "Razom for Ukraine" та медична платформа "INgenius".

"Це все почалося влітку 2022 року, коли хірурги з академії шукали партнерів, українських лікарів, до яких можна приїхати і провести не тільки хірургічні операції, але й навчання", – зосередила увагу вона.

Іванка Небор розказала, що сама є лікарем-отоларинголом з України, а зараз на навчальній програмі в Канаді. І знає багатьох колег, які захотіли долучитися до ініціативи.

Тим паче, що працюють вони за збудованою схемою, за якою шукають клієнтів та інші організації, що хочуть долучитися.

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Яку допомогу надають закордонні лікарі

Іванка Небор пояснила, що їхня друга місія запланована на квітень цього року у Львові. Тож зараз вони збирають заявки.

Наші заявки сфокусовані на те, щоб допомогти чинним військовим та пацієнтам, які вже мають групу інвалідності. Також ми зможемо розглянути деякі заявки від цивільних пацієнтів,

– наголосила вона.

За її словами, у фокусі їхньої уваги пацієнти із травмами обличчя та шиї.

"Ми сфокусовані на тому, щоб відібрати якомога складні травми, з якими часто відправляють за кордон", – зосередила увагу вона.

Засновниця медичної платформи INgenius поділилася, що у вересні вони виконали реконструкцію нижньої щелепи за допомогою пересадки кістки з нижньої кінцівки.

Минулого разу ми провели дві таких операції, цього разу плануємо провести 4–5 таких операцій і вчити цьому українських хірургів. Це дуже унікальні операції,

– зазначила вона.

До того ж канадські лікарі готові до проведення хірургічних втручань під місцевою анестезією: видалення шрамів, реконструкція повік.

Чому лікарі вирішили робити операції безоплатно

Іванка Небор наголосила, що такі операції в Канаді є коштовними, як і у всьому світі.

"Вони потребують особливого обладнання: мікроскопів, УЗД-апаратів, які допомагають знайти судини. Також ми можемо підключати моніторинг нервів", – зауважила вона.

За її словами, деякі операції можуть тривати по 10–12 годин. Тож це потребує особливого професіоналізму та справжньої відданості своїй справі.

Я дуже-дуже вдячна особисто всім американським колегам, які готові приїжджати сюди,

– додала вона.

Іванка Небор наголосила, що відчуває дуже сильну підтримку з боку мешканців Канади.

"Люди хочуть приїжджати й допомагати, витрачати на це час. І це не тільки тиждень операцій, це мінімум два місяці підготовки", – зосередила увагу вона.

Тож засновниця медичної платформи INgenius закликала всіх українців, яким потрібна медична допомога, долучатися до участі в цьому проєкті. Зробити це можна, відіславши заявку на пошту або написавши за Telegram або Viber за номером телефону 093 781 43 04.

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