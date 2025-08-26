В Одессе 26 августа состоялась встреча министров иностранных дел стран Бенилюкса –Бельгии, Нидерландов и Люксембурга –и Украины. Политики обсудили сотрудничество в военной и гуманитарной сферах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентку Общественного, которая побывала на брифинге.

Что заявил представитель Бельгии?

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества по вопросам развития Королевства Бельгия Максим Прево заверил, что его страна внесла 20 миллионов евро на инициативу Food from Ukraine, а также поддержала гуманитарное разминирование.

На военном фронте обязательства Бельгии являются долгосрочными и конкретными. Один миллиард евро ежегодно до 2029 года. Военно-морская поддержка, включая судно для поиска мин и подводные дроны, а также участие во всех ключевых международных коалициях - от противовоздушной обороны до разминирования,

– сказал политик.

Он подчеркнул, что Бельгия уже подготовила более трех тысяч украинских солдат, пилотов и техников. В ближайшие месяцы страна передаст Украине несколько истребителей F-16. Также в рамках программы Enable Be Relieved инвестируют 150 миллионов евро в школы, больницы и энергетические системы.

Какую помощь обещает Люксембург?

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Ксавье Бетель отметил, что из-за малой численности армии его страна не может предоставить значительный военный контингент.

В то же время страна готова помочь технологически: обеспечить спутниковую связь и специалистов по коммуникациям. Бетель также подчеркнул важность гуманитарного разминирования, напомнив, что Камбоджа и Вьетнам до сих пор страдают от мин десятки лет спустя. Люксембург готов поддержать Украину оборудованием и обучением специалистов.

Какое заявление сделала представительница Нидерландов?

Заместитель министра иностранных дел Королевства Нидерландов Хелен Баккер заявила о выделении двух миллионов евро для поддержки протезной клиники.

По ее словам, три страны предоставят два миллиона евро через Европейский банк реконструкции и развития для поддержки протезного центра Одесского медицинского университета, чтобы даже во время войны люди могли получить необходимую помощь.

