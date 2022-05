Поможет бить россиян: защитники Харьковщины попросили финансовую помощь на летательный аппарат

Одно из подразделений 92 бригады в Харьковской области нуждается в новом летательном аппарате для проведения воздушной разведки. Наши защитники просят о помощи.

Бригада вместе с другими собратьями отстояла Харьков, а теперь откидывает оккупантов подальше от города. Бойцы отметили, что нынешний этап войны с Россией – это, прежде всего, война разведки целей, в том числе воздушной.

Поэтому и важно иметь более серьезный летательный аппарат. Военные называют его "дракончиком смерти".

Сколько нужно собрать

Для покупки аппарата потребовалось 10 тысяч долларов. По состоянию на 9 мая собрали всего 4.

Еще 6 – и оккупантам будет гораздо веселее жить на нашей земле. Всем, кто хочет и может оказать посильную помощь нашим, заранее низкий поклон и солдатская благодарность,

– подчеркнули неравнодушные.

Прикрепили реквизиты, по которым все желающие могут помочь ребятам:

Какая ситуация в Харьковской области

CHARITABLE ORGANISATION "CF "NON-GOVERNMENTAL INITIATIVE – WHO BUT WE!", EDRPOU Code 44754660 UAH, EUR, USD, GBP Account IBAN UA673223130000026004000050967 in JSC Ukreximbank (MFO code: 322313, EDRPOU Code: 00032112; 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine, 03150)Volunteers' card accounts for donations: 5457 0822 7880 3593 and 5457 0822 7939 7777

Бойцы 227 батальона 127 бригады территориальной обороны 15 мая вытеснили российских оккупантов до госграницы между Украиной и Россией. Президент Владимир Зеленский поблагодарил их за это от каждого украинца.

Перед этим, 10 мая, оккупантов прогнали из четырех сел: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак, а 11 мая – из поселка Питомник.

На юге Харьковской области, в частности, на Изюмском направлении, ситуация сложнее. Россияне продолжают концентрировать свои силы и готовиться к еще одному удару в сторону Славянска и Краматорска. Пока безрезультатно, но у врага достаточное количество живой силы и техники для поражения.

