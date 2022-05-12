К инициативе присоединилась и жена одного из бойцов, редактор сайта 24 канала Виктория Довгань (Войт). По словам женщины, защитники должны быть мобильными для эффективного выполнения задач на фронте.

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Подарим автомобиль Героям

Сейчас 30 ОМБр имени Князя Константина Острожского несет службу во многих горячих точках фронта российско-украинской войны. Девизом подразделения символически является латинское выражение Dei Gratia ("С Божьей милостью").

Поэтому родные защитников надеются, что украинцы также проявят эту добродетель и приобщатся к помощи тем, кто защищает наше государство с оружием в руках.

Победу может приблизить каждый

Виктория подчеркнула, что предстоящая Победа, которую каждую секунду мужественно отстаивают за весь народ наши военные, будет общей для всех. Поэтому крайне важно, чтобы тыловой фронт тоже приближал ее.

Друзья, не привыкла просить что-то для себя, но мне не стыдно делать это для наших защитников. Каждая ваша гривня поможет полезному делу, а еще в который раз покажет парням, что они – не одни,

– пишет она.

Вся молодость – для Украины

Кстати, муж Виктории, несмотря на гражданскую профессию, уже не в первый раз становится в ряды защитников Украины. В 2015 – 2016 годах он защищал Родину на востоке.

В 20-х числах февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против нашего государства, мужчина снова оставил мирную жизнь и добровольно ушел в армию. Теперь он и его побратимы надеются на поддержку сограждан, ради которых они сейчас в армии, вдали от своих семей.

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