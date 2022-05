Допоможе бити росіян: захисники Харківщини попросили фінансової допомоги на літальний апарат

Один з підрозділів 92 бригади на Харківщині потребує нового літального апарату для проведення повітряної розвідки. Наші захисники просять про допомогу.

Бригада разом з іншими побратимами відстояла Харків, а тепер відкидає окупантів подалі від міста. Бійці зауважили, що нинішній етап війни з Росією – це насамперед війна розвідки цілей, зокрема повітряної.

До речі "З Божою милістю": волонтери організували збір коштів на авто для воїнів 30 бригади ЗСУ

Тому й важливо мати більш серйозний літальний апарат. Військові називають його "дракончик смерті".

Скільки потрібно зібрати

Для купівлі апарату потрібно було 10 тисяч доларів. Станом на 9 травня зібрали лише 4.

Ще 6 – і окупантам буде набагато веселіше жити на нашій землі. Усім, хто хоче і може надати посильну допомогу нашим, заздалегідь низький уклін та солдатська подяка,

– наголосили небайдужі.

Прикріпили реквізити, за яким всі охочі можуть допомогти хлопцям:

Яка ситуація на Харківщині

CHARITABLE ORGANISATION "CF "NON-GOVERNMENTAL INITIATIVE – WHO BUT WE!", EDRPOU Code 44754660 UAH, EUR, USD, GBP Account IBAN UA673223130000026004000050967 in JSC Ukreximbank (MFO code: 322313, EDRPOU Code: 00032112; 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine, 03150)Volunteers' card accounts for donations: 5457 0822 7880 3593 and 5457 0822 7939 7777

Бійці 227 батальйону 127 бригади територіальної оборони 15 травня витіснили російських окупантів до держкордону між Україною та Росією. Президент Володимир Зеленський подякував їм за це від кожного українця.

Перед цим, 10 травня, окупантів прогнали з чотирьох сіл: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак, а 11 травня – із селища Питомник.

На півдні Харківщини, зокрема на Ізюмському напрямку, ситуація складніша. Росіяни продовжують концентрувати свої сили та готуватися до ще одного удару у бік Слов'янська та Краматорська. Поки безрезультатно, але у ворога є достатня кількість живої сили та техніки для ураження.

Може зацікавити – Рашистів прогнали! Що відбувається на звільненій Харківщині: