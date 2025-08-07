Силы обороны ударили по ряде целей в России, которые задействуются в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. В частности, подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода.

Что известно о поражении объектов в России?

В Генштабе подтвердили поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

Указывается, что годовой объем его переработки составляет 6,25 миллиона тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки России.

В результате попадания БпЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата,

– сообщили в Генштабе.

В Генштабе указали, что боевую задачу выполнили подразделения ГУР и Сил беспилотных систем ВСУ.

Кроме этого, подразделения Сил обороны атаковалии ряд других важных объектов. В Генштабе подчеркнули, что результаты боевой работы уточняются.

Удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны системно применяют все предусмотренные законом средства для остановки преступных действий кремлевского режима, направленных на уничтожение украинского народа,

– отметили военные.

К слову, в ночь на 7 августа россияне заявляли о атаке беспилотников на город Суровикино, что в Волгоградской области. Указывалось, что из-за атаки неизвестных дронов в аэропорту Волгограда вводили план "Ковер".