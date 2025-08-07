Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Что известно о взрывах в Волгоградской области?
Из-за атаки неизвестных дронов в аэропорту Волгограда ввели план "Ковер", предусматривающий временное закрытие воздушного пространства.
Также россияне жалуются на проблемы с электроэнергией в Красноармейском районе города.
Мощные взрывы прогремели также в городе Суровикино, расположенном примерно в 130 километрах от Волгограда. По словам самих россиян, около часа ночи они услышали "громкое жужжание дронов", а затем начались взрывы – всего около 10.
В России – снова "тревожная" ночь: смотрите видео
В одном из районов очевидцы также заметили масштабный пожар. По данным СМИ, возгорание произошло возле железнодорожной станции.
После взрывов в Суровикино начался пожар: смотрите видео
Представители местной власти пока не комментируют ситуацию в регионе.
Под ударом неизвестных дронов оказалась Волгоградская область / Фото из соцсетей
К слову, минувшей ночью в России также заявили о массированной атаке беспилотников. В Кремле утверждают, что силы ПВО якобы уничтожили 51 дрон в шести регионах, включая оккупированный Крым.