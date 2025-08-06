Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российское Минобороны. В частности, по их информации, 16 БпЛА сбито над Ростовской областью, еще 16 – над Брянской.

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Дроны атаковали 6 регионов России

Также по 12 и 4 дрона якобы уничтожено над оккупированным Крымом и Воронежской областью соответственно. Там добавляют, что еще 3 беспилотника были уничтожены над Орловской областью.

Отдельно в Кировском районе ночью также сообщили об уничтожении одного дрона. В регионах, по заявлениям российских чиновников, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные службы.

Губернаторы Орловской и Воронежской областей также подтвердили информацию о ночной атаке. В Воронеже заявили об уничтожении до пяти БпЛА силами ПВО и РЭБ в двух районах. Все атаки произошли с 23:00 до 5:30 по московскому времени.