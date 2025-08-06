Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что Кремль пытается быстро усилить защиту от дронов и ракет, меняя старую систему, которая не перекрывает все сектора. По его словам, советские рубежи не приспособлены к новейшим средствам поражения.

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Почему Кремль вернулся к советским объектам?

Бывший глава Службы внешней разведки отметил, что новые позиции ПВО разворачивают на месте бывшего "малого кольца" обороны, созданного еще в 60–70-х годах. Тогда эти комплексы были направлены на отражение ракетных ударов ядерного типа.

Они были заточены на ракеты баллистического и тактического уровня. А это уже сегодня другая модель войны. И это ударные дроны различных типов, которые соответственно меняют и вектор движения,

– объяснил Маломуж.

По его словам, Россия использует старые рубежи, чтобы быстро развернуть новые комплексы без строительства с нуля. Это позволяет насытить периметр средствами ПВО в короткие сроки.

Советская ПВО не защищает Москву от дронов

Николай Маломуж объяснил, что советские комплексы проектировались под угрозы времен холодной войны, когда основным риском были удары баллистических ракет на большой высоте. Современные же атаки осуществляются низковысотными ударными дронами и крылатыми ракетами, которые трудно зафиксировать.

Они предусматривают удары и сверху, и буквально над зданиями, поэтому системам ПВО сложно их обнаружить,

– отметил генерал.

По его словам, сейчас Россия вынуждена разрабатывать новые модели обороны, комбинируя модернизированные советские позиции с новыми средствами перехвата. Речь идет не только об обороне Москвы, но и других крупных городов, где стремятся частично перекрыть пробелы в защите.

Как Украина планирует обходить новые рубежи ПВО?

Николай Маломуж отметил, что развертывание новых позиций ПВО вокруг Москвы не остановит украинские удары по стратегическим целям в глубине России. Украинские дроны и ракеты постоянно модернизируют, чтобы они оставались незаметными для вражеских систем.

Мы их совершенствуем сейчас системно, что их системы РЭБ и ПВО могут их просто не видеть или не обнаруживать,

– отметил генерал.

По его словам, современные алгоритмы с искусственным интеллектом позволяют вводить комплексы ПВО в заблуждение, влияя на их программы защиты. Это открывает путь для точечных ударов даже по усиленным оборонительным рубежам.