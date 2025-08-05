Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД.

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Что заявил Сыбига о мире?

На открытии Национального дня Украины на ЭКСПО2025 в Японии Андрей Сыбига отметил важность справедливого и устойчивого мира. Заявил, что наше государство настроено достичь его уже в этом году.

Территориальная целостность и суверенитет должны быть восстановлены. Сила международного права должна победить над бесправием преступной силы,

– подчеркнул министр иностранных дел.

Констатировал, что Украина достойно защищается от российской агрессии. Глава МИД подчеркнул, что сегодня наше государство – контрибутор глобальной безопасности.

Заметим, накануне министр иностранных дел также заявлял, что Украина имеет целью завершить войну в 2025 году. Андрей Сыбига отмечал важность санкций, которые должны быть разрушительными для экономики России.