Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС.

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Що заявив Сибіга про мир?

На відкритті Національного дня України на ЕКСПО2025 в Японії Андрій Сибіга наголосив на важливості справедливого і сталого миру. Заявив, що наша держава налаштована досягти його вже в цьому році.

Територіальна цілісність і суверенітет мають бути відновлені. Сила міжнародного права має перемогти над безправ'ям злочинної сили,

– підкреслив міністр закордонних справ.

Констатував, що Україна гідно захищається від російської агресії. Глава МЗС наголосив, що сьогодні наша держава – контрибутор глобальної безпеки.

Зауважимо, напередодні міністр закордонних справ також заявляв, що Україна має на меті завершити війну у 2025 році. Андрій Сибіга наголошував на важливості санкцій, які мають бути руйнівними для економіки Росії.