Как происходит синхронизация санкций?

Украина старательно согласовывает свои санкции против России с ограничениями, которые ввели ее союзники. В последние недели удалось синхронизироваться с предыдущими санкционными пакетами ЕС, как рассказал глава МИД Андрей Сибига, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Трамп готовит удар по российской нефти: что будет с ценами и кто восполнит дефицит

Максимальная синхронизация санкций является критически важной. Сейчас мы видим импульс. Пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету России в полную силу,

– заявил Сибига.

Министр добавил, что российские чиновники хвастаются перед собственным народом тем, что Россия якобы воюет против всего Запада, поэтому и не может достичь никакой стратегической цели в Украине.

Поэтому, его словам, нужно показать России настоящую силу Запада и продемонстрировать максимальное санкционное давление.

Важно! Кроме синхронизации санкций с ЕС, Украина также вместе с партнерами пытается перекрыть для России все лазейки для обхода ограничений и помешать доступу к технологиям.

Что даст консолидация санкций??

Отдельно Сибига также отметил позицию президента США Дональда Трампа по России, назвав ее "реалистичной и твердой". Украина, мол, ценит его ясность и силу.

Путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и продолжает войну. Он прекратит свой террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономике, которая уже имеет системные проблемы. Соединенные Штаты, Европа и G7 имеют необходимую силу для этого,

– добавил глава МИД.

Заметим, что на днях во время поездки в Шотландию Трамп поставил новый дедлайн российскому диктатору Владимиру Путину.

Он заявил, что Кремль должен заключить перемир1я в течение 10-12 дней, вместо 50, которые он требовал ранее.

Стоит знать! Трамп угрожает ввести вторичные санкции против России и наложить 100% тарифы на экспорт российской нефти, если Путин не выполнит его ультиматум.