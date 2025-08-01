Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Министра иностранных дел Андрея Сибиги изданию Yle.

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Какова сейчас цель Украины?

Андрей Сибига поддержал намерение президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против России и стран, которые покупают у нее нефть. Ведь это, в частности, является источником финансирования войны, за которую украинцы "платят своей кровью".

По словам Сибиги, такие ограничения могут существенно ударить по экономике страны-агрессора и ускорить окончание войны.

Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Также Сибига подчеркнул, что Трамп – "единственный, кого боится Путин", и если санкции действительно будут введены уже в ближайшее время, это может стать решающим шагом в прекращении огня.

В украинском МИД отметили, что Россия только делала вид мирные переговоры, чтобы выиграть время и продвинуться на фронте. Поэтому, по мнению Сибиги, мир можно достичь только общим международным давлением на захватчиков.

Сибига напомнил, что мир в Украине важен для безопасности Европы и других регионов мира.

К слову, Украина прилагает усилия для полной синхронизации санкций с партнерами. Такие решения должны нанести удар по военному бюджету России.