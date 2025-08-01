Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов объяснил 24 Каналу, что Россия действует по шаблону СССР, игнорируя экономическую реальность. По его словам, даже попытки США найти дипломатический контакт не дают результата.

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Почему для Кремля экономика – не главное?

Приоритетом для российской власти традиционно остается экспансия, а не благосостояние населения или экономическая стабильность. Такая логика действий сохраняется еще со времен Советского Союза и Российской империи.

Для правителей России всегда на первом месте стояла экспансия и политическое расширение. Это могло вредить экономике, но для них это были второстепенные вещи,

– заметил Сергей Стуканов.

Он напомнил, что СССР начал войну в Афганистане на фоне глубокой стагнации, которая в конце концов привела к краху. Именно по этой логике действует сегодня Путин, повторяя путь, когда-то завершившийся распадом.

Сколько еще выдержит Россия?

Несмотря на истощение экономики, Россия до сих пор избегает краха благодаря финансовым резервам и готовности общества терпеть. По словам Стуканова, исторический опыт показывает, что режим может держаться долго даже в условиях деградации.

Россияне достаточно терпеливый народ, который не имеет силы воли и влечения к свободе. Но каждое действие ведет к краху – и в какой-то момент даже их экономика и общество этого не выдержат,

– заметил аналитик.

Стуканов отметил, что Кремль действует вопреки логике самосохранения, однако предел выносливости не безграничен. Запад продолжает попытки достучаться до российских элит – дипломатическими каналами и прямыми контактами, но Кремль демонстрирует полную замкнутость.

Позиция Путина иррациональна

С политической точки зрения война против Украины противоречит логике национальных интересов России. По словам Стуканова, Путин должен был бы воспользоваться шансами для дипломатического выхода, но каждый раз их игнорировал.

С точки зрения рациональности он вообще не должен был бы начинать эту агрессию. Он должен был бы принять протянутую руку Трампа и заключить соглашение еще в сентябре или апреле,

– пояснил он.

Зато Кремль руководствуется идеей восстановления Российской империи, включая территории не только Украины, но и Балтии и Польши. Стуканов подчеркнул, что такие цели не имеют ничего общего с реальностью и только ведут страну к упадку.