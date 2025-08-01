Путин заявил, что Украина не соглашалась на переговоры и перемирие, что является откровенной ложью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

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Как Путин врет о ходе войны и переговоров?

Путин снова все перекрутил. Украина давно поддержала предложение США о прекращении огня, еще в марте. Также Украина давно заявила о готовности к встрече лидеров, в частности с участием Трампа, Эрдогана и Европы,

– подчеркнул Коваленко.

"Особенно смешно", по словам Коваленко, слышать о серийном производстве "Орешника", когда второй его пуск не удался.

Коваленко также подчеркнул, что Путин солгал о захвате россиянами Часового Яра "еще несколько дней назад". Его оккупанты не контролируют.

Добавим, что среди другого бреда российского диктатора звучала оценка обмена телами погибших, когда Россия якобы получила всего десятки тел, а Украина тысячи. Также кремлевский глава не обошел скандала вокруг НАБУ и САП, назвав эти события "позорными".