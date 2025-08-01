Генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге отмечал, что Путин 14 января 1994 года "с особым ударением" повторил то, что уже ранее ему говорил: "Крым, восточная Украина и северный Казахстан – по крайней мере эти земли – никогда не были для России заграницей, а всегда были частью российской территории", передает 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel.

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Как Путин еще в начале 1990-х не скрывал свои имперские амбиции?

"Ни одному россиянину нельзя объяснить, что теперь это заграница для них" – добавил Путин. Он сказал немецкому генконсулу, что, мол, немцам трудно понять национальное чувство россиян. Запись этого разговора содержится в издании, которое подготовил Институт современной истории.

В то время Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга и считался реформатором.

В Украине тогда проживало более десяти миллионов, а в Казахстане около миллиона русских. Путин отметил, что "проблем нет", если их экономическое и социальное положение удовлетворительное. Но, мол, это не так – и именно это, по мнению диктатора, приводит к популярности Владимира Жириновского, правопопулистского политика. Поэтому, по его словам, Запад "ошибается, если считает проявлением российского империализма то, что на самом деле является лишь оправданной защитой российских интересов".

К слову, в ISW объяснили, на что рассчитывают россияне, отвергнув ультиматум Трампа. Они надеются заставить президента США отказаться от своего дедлайна ради нормализации двусторонних отношений и углубления сотрудничества.