Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Медведев и Грэм "сцепились" после угроз россиянина войной с США

Россия манипулирует ДСНВ-3

Дональд Трамп давал России 50 дней, чтобы завершить войну. Но 29 июля уменьшил этот срок: Москва имеет 10 дней.

Но в России дали понять, что не остановятся. Интересно, что сам Путин не комментировал требования Трампа – за него это сделали Медведев и Песков.

Медведев написал, что Трамп не может диктовать сроки мирных переговоров и что переговоры завершатся, когда Россия "достигнет всех своих военных целей". Песков заявил, что "СВО" продолжается.

Более того, аналитики обратили внимание, что Песков сказал о "замедлении процесса нормализации российско-американских отношений". Это якобы "препятствует процессу переговоров о продлении действия договора об СНВ-3".

Справка. Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) подписан в 2010 году. Соглашение было рассчитано на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на 5 лет. Перед ним были аналогичные договоры СНВ-1 и СНВ-2. Но в 2023 году Путин приостановил участие России в договоре.

Ранее Кремль уже подбрасывал перспективу поощрений, не связанных с войной в Украине, таких как двусторонние переговоры по контролю над вооружениями и экономические проекты, чтобы получить уступки от США по войне в Украине. Заявления Пескова об ухудшении российско-американских отношений и новом СНВ, вероятно, являются частью усилий, направленных на то, чтобы заставить Трампа отказаться от своего дедлайна ради нормализации двусторонних отношений и углубления сотрудничества,

– написали в ISW.

Там сделали вывод, что Кремль не заинтересован в переговорах по прекращению войны. Россия пытается затянуть войну в Украине, чтобы получить дополнительные преимущества на поле боя.