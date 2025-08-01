Путін заявив, що Україна не погоджувалася на переговори та перемир'я, що є відвертою брехнею. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка.

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Як Путін бреше про хід війни та переговорів?

Путін знову все перекрутив. Україна давно підтримала пропозицію США щодо припинення вогню, ще в березні. Також Україна давно заявила про готовність до зустрічі лідерів, зокрема за участі Трампа, Ердогана і Європи,

– наголосив Коваленко.

"Особливо смішно", за словами Коваленка, чути про серійне виробництво "Орєшніка", коли другий його пуск не вдався.

Коваленко також підкреслив, що Путін збрехав про захоплення росіянами Часового Яру "ще кілька днів тому". Його окупанти не контролюють.

Додамо, що серед іншої маячні російського диктатора лунала оцінка обміну тілами загиблих, коли Росія нібито отримала всього десятки тіл, а Україна тисячі. Також кремлівський очільник не оминув скандалу навколо НАБУ та САП, назвавши ці події "ганебними".