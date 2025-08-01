Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов пояснив 24 Каналу, що Росія діє за шаблоном СРСР, ігноруючи економічну реальність. За його словами, навіть спроби США знайти дипломатичний контакт не дають результату.

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Чому для Кремля економіка – не головне?

Пріоритетом для російської влади традиційно залишається експансія, а не добробут населення чи економічна стабільність. Така логіка дій зберігається ще з часів Радянського Союзу і Російської імперії.

Для правителів Росії завжди на першому місці стояла експансія і політичне розширення. Це могло шкодити економіці, але для них це були другорядні речі,

– зауважив Сергій Стуканов.

Він нагадав, що СРСР розпочав війну в Афганістані на тлі глибокої стагнації, яка зрештою призвела до краху. Саме за цією логікою діє сьогодні Путін, повторюючи шлях, що колись завершився розпадом.

Скільки ще витримає Росія?

Попри виснаження економіки, Росія досі уникає краху завдяки фінансовим резервам і готовності суспільства терпіти. За словами Стуканова, історичний досвід показує, що режим може триматися довго навіть за умов деградації.

Росіяни досить терплячий народ, який не має сили волі і потягу до волі. Але кожна дія веде до краху – і в якийсь момент навіть їхня економіка і суспільство цього не витримають,

– зауважив аналітик.

Стуканов наголосив, що Кремль діє всупереч логіці самозбереження, однак межа витривалості не безмежна. Захід продовжує спроби достукатися до російських еліт – дипломатичними каналами і прямими контактами, але Кремль демонструє повну замкненість.

Позиція Путіна ірраціональна

З політичного погляду війна проти України суперечить логіці національних інтересів Росії. За словами Стуканова, Путін мав би скористатися шансами для дипломатичного виходу, але щоразу їх ігнорував.

З точки зору раціональності він взагалі не мав би починати цю агресію. Він мав би прийняти простягнуту руку Трампа і укласти угоду ще у вересні або квітні,

– пояснив він.

Натомість Кремль керується ідеєю відновлення Російської імперії, включно з територіями не лише України, а й Балтії та Польщі. Стуканов підкреслив, що такі цілі не мають нічого спільного з реальністю і лише ведуть країну до занепаду.