Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російське Міноборони. Зокрема, за їхньою інформацією, 16 БпЛА збито над Ростовською областю, ще 16 – над Брянською.

Читайте також Москву намагаються захистити новим кільцем ППО: генерал армії оцінив задум Росії

Дрони атакували 6 регіонів Росії

Також по 12 і 4 дрони нібито знищено над окупованим Кримом та Воронезькою областю відповідно. Там додають, що ще 3 безпілотники були знищені над Орловською областю.

Окремо у Кіровському районі вночі також повідомили про знищення одного дрона. У регіонах, за заявами російських чиновників, постраждалих та руйнувань немає. На місцях працюють оперативні служби.

Губернатори Орловської та Воронезької областей також підтвердили інформацію про нічну атаку. У Воронежі заявили про знищення до п’яти БпЛА силами ППО та РЕБ у двох районах. Усі атаки сталися з 23:00 до 5:30 за московським часом.