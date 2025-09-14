Пошел на войну в 18 лет: на фронте погиб воин с Херсонщины Владимир Дыма
- Владимир Дыма, молодой боец из Херсонщины, погиб на фронте после 7 лет службы в АТО и ВСУ.
- Прощание с Владимиром состоится в Киеве, у него остались сестра и племянник, которых очень любил.
На войне против российских оккупантов погиб молодой боец из Херсонской области Владимир Дыма. Защитник ушел на фронт еще во время АТО/ООС и мужественно боролся с врагом до последнего дня.
Об истории Владимира Дымы 24 Канал рассказывает со ссылкой на издание "Белозерка.info".
Что известно о Герое Владимире Дыме?
В 18 лет Владимир Дыма сразу после окончания срочной службы пошел на передовую, защищать страну в АТО. Воин из Станиславовской общины 7 лет боролся с российскими оккупантами и погиб в бою. О смерти военного стало известно 9 сентября.
Во время полномасштабной войны Владимир Дыма служил в 3 отдельной штурмовой бригаде (ныне – 3 армейский корпус). Своих собратьев воин считал семьей. Владимир получил позывной "Дымок".
Классная руководительница Владимира Дымы учительница зарубежной литературы лицея им. Константина Голобородько в Станиславе Ольга Трищанович рассказала, что общалась с учеником и после выпуска из школы. Так она 31 августа поздравила парня с Днем рождения.
Владимир вместе с мамой жил в Станиславе, однако фактически остался сам, когда женщина вернулась в родной Берислав. Парень не выдержал разлуки с матерью и поехал к ней. Далее была служба в армии, в конце которой Владимир Дыма подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.
Так он попал тогда еще в АТО, а потом еще несколько раз переподписывал контракт и оставался в армии. Когда мы были в оккупации, он мне присылал фото, а я говорю: "Знаю это место, ты где-то рядом?" А он говорит: "Я здесь, на Николаевщине. Когда будем вас освобождать – заеду". И сдержал слово, когда нас деоккупировали. Еще фоткались с ним возле моего дома, который сейчас уже сгорел из-за российского обстрела. Мы Вовчика домашним борщом угощали, ему очень понравилось,
– поделилась воспоминаниями учительница.
Ольга также обещала Владимиру помощь в организации встречи одноклассников и шутила, что найдет ему невесту. На эти слова воин только шутил, мол "и кому я нужен, дважды контуженный".
Владимир Дыма в школе был положительным, честным, человечным и добрым.
"Возможно, в армии он нашел свое призвание, друзей, семью и смысл жизни – защищать свою страну от врага", – сказала Ольга Трищанович.
У павшего воина осталась сестра Аида и племянник, которого он очень любил. Именно сестра Героя сообщила о его смерти в соцсетях. Прощание с Владимиром Дымой состоится в Киеве.
Редакция 24 Канала искренне соболезнует семье Владимира Дымы. Вечное уважение и память Герою!
