После 24 февраля в Украине вырисовалась главная интрига

Активные боевые действия 2014 – 2015-го вывели сектор обороны из системного кризиса предвоенных лет. После 2014 – 2015-го стало ясно, что жить так, как до 2014 года, крайне безрассудно, когда речь идет об армии.

Жизнь после 2014 и после 2022

Однако, несмотря на весь наш прогресс после 2015 года (а прогресс был, кто отрицает – тот муд*к), речь шла об улучшении, а не коренном реформировании системы.

Кадровая политика, закупки, демократический гражданский контроль в части роли парламента, оборонное планирование to name just a few желали быть лучше и после 2015-го.

Главное внутреннее сражение – впереди

Поэтому страна встретила 24 февраля 2022 гораздо лучше, чем 2014 год, но не так, как могла бы встретить. Другое дело, что самопожертвование армейцев после 24 февраля перекрыло во многом все ошибки и просчеты государственной политики в соответствующей сфере.

Сейчас на фоне того, что поток занимает основное внимание, и на фоне того, что первый самый страшный удар мы отбили, кому-то может казаться, что попытки улучшить эффективность государственной политики не ко времени.

По-моему, это ошибочное убеждение – в условиях долгосрочного противостояния и кадровая политика, и качество использования ресурсов, и роль парламента, и оборонное планирование становятся еще более критичными. Победит более выносливый, то есть более эффективный, а не просто больший.

Собственно главная сейчас интрига – удастся ли систему в части оборонной политики государства коренным образом изменить в лучшую сторону или опять ограничимся улучшениями только, как после 2014 – 2015-го.

