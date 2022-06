Після 24 лютого в Україні вималювалася головна інтрига

Активні бойові дії 2014 – 2015-го вивели сектор оборони із системної кризи передвоєнних років. Після 2014 – 2015-го стало ясно, що жити так, як до 2014 року, вкрай нерозважливо, коли йдеться про армію.

Проте, незважаючи на увесь наш прогрес після 2015 року (а прогрес був, хто заперечує – той муд*к), йшлося таки про покращення, а не докорінне реформування системи.

Кадрова політика, закупівлі, демократичний цивільний контроль у частині ролі парламенту, оборонне планування to name just a few бажали бути кращими і після 2015-го.

Тому країна зустріла 24 лютого 2022 року набагато краще, ніж 2014 рік, але не так, як могла би зустріти. Інша справа, що самопожертва армійців після 24 лютого перекрила до значної міри всі помилки і прорахунки державної політики у відповідній сфері.

Зараз на фоні того, що поточка займає основну увагу, й на фоні того, що перший найстрашніший удар ми відбили, комусь може здаватися, що спроби покращити ефективність державної політики не на часі.

Як на мене, це хибне переконання – в умовах довгострокового протистояння і кадрова політика, і якість використання ресурсів, і роль парламенту, і оборонне планування стають іще більш критичними. Переможе витриваліший, тобто ефективніший, а не просто більший.

Власне головна зараз інтрига – чи вдасться таки систему в частині оборонної політики держави докорінно змінити в кращий бік чи таки знову обмежимося покращеннями лише, як після 2014 – 2015-го.

